«تصرف مجنون تماما».. وفاة مغنية شهيرة تعمدت إصابة نفسها بـ «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفيت مغنية تشيكية شهيرة، بعد أن إصابت نفسها بعدوى «كوفيد 19» متعمدة، بهدف تجنب الحصول على لقاح فيروس كورونا، باعتبار أنها اصيبت بالفيروس.

وذكرت صحيفة «براغ مورنينغ»، أن المغنية هانا هوركا، أعلنت إصابتها بمتحور فيروس كورونا «دلتا» خلال الأيام القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرت الصحيفة انه تصرف مجنون تماما.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المغنية قولها: «أنا سعيدة جدا لأنني بفضل هذا سأتمكن من البدء في العيش بحرية مثل أي شخص آخر والذهاب إلى السينما أو في إجازة أو إلى المسرح».

وفي محاولة لتشجيع معجبيها على أن يقتفوا أثرها، قالت هوركا في

لكن ذكر نجلها جان ريك لاحقا، أن والدته توفيت بسبب «كوفيد 19»، بعدما تعمدت إصابة نفسها بفيروس كورونا حتى لا تضطر إلى الحصول على اللقاح.

وألقى الابن باللوم على معارضي التطعيم، واتهمهم بقتل والدته، قائلا إنها استندت إلى كل حججهم لتبرير موقفها، مضيفا: «أنا أحتقركم، أنتم غير مفيدين في شيء».

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