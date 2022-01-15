وفاة أمينة الشراح يسبب إرباكا في الإعلام الكويتي

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تسبب خبر وفاة سيدة كويتية اسمها أمينة عبدالرحمن الشراح في حالة إرباك في وسائل الإعلام الكويتية حيث ساد اعتقاد أنها الإعلامية القديرة أمينة الشراح، وسارعت وسائل إعلام نعت الإعلامية الشهيرة إلى تصحيح هذا الخطأ الذي سرعان ما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة الراي الكويتية، أن الفقيدة التي توفيت اليوم ليست المذيعة المعروفة أمينة عبدالرحمن الشراح، لذا اقتضى التنويه، حيث وقع الوسط الإعلامي في التباس بسبب تشابه الاسمين.

وأضافت تتقدم «الراي» بالتعازي لذوي الفقيدة، وتتمنى العمر المديد والصحة للإعلامية أمينة الشراح.



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