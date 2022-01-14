تعرف على قائمة أغنياء "يوتيوب" في عام 2021

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أصبح جيمي دونالدسون، الأميركي البالغ من العمر 23 عاما والمعروف باسم "مستر بيست"، صاحب المحتوى الأعلى ربحا على يوتيوب في عام 2021، وفقا لمجلة فوربس.

وحصدت أعماله المثيرة المتقنة أكثر من 10 مليارات مشاهدة على المنصة وأكسبته 54 مليون دولار .

وبذلك تفوق "مستر بيست" على رايان كاجي، مراجع الألعاب البالغ من العمر 10 سنوات، والذي تصدّر القائمة السنوية على مدار العامين الماضيين.

وقدرت المجلة الأميركية أن أفضل 10 نجوم على يوتيوب حصلوا معا على 300 مليون دولار في عام 2021.

وجاء جايك بول في المركز الثاني، وهذا أول ظهور له في المراكز العشرة الأولى منذ عام 2018، كما عاد شقيقه لوجان بعد غيابه منذ عام 2017.

ودخل لاعب "ماينكرافت"، ناثان جراهام، المعروف باسم "أنسبيكابل"، القائمة لأول مرة ليحتل المركز الخامس.

وقال خبير اتجاهات يوتيوب، كريس ستوكيل ووكر، إن قائمة هذا العام مثيرة للاهتمام لأنها تظهر "كيف أصبح يوتيوب عتيقا"، وقال "يذهلني كيف أن هذه القائمة بأكملها من البيض والذكور".

وأضاف "إذا أخذت أيا من الأسماء ونظرت إلى قوائم السنوات السابقة، فمن المحتمل أن تجدها هناك أيضًا، بترتيب مختلف فقط".

وخلال الوباء، واجهت الكثير من وسائل الترفيه التقليدية صعوبة في التكيف. فقد تم تأجيل أفلام، وتعديل جداول مسلسلات، وتأجيل إصدار ألعاب الفيديو.

أما بالنسبة ليوتيوب، كان فترة الوباء وقت ازدهار.

وتشير الأبحاث إلى أنه في عام 2021، أصبح للمنصة 2.3 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.

ويقول يوتيوب إن نسبة مشاهدة محتوى الفيديو عبر منصته تصل إلى مليار ساعة يوميا.

وربما لا يكون لدى أصحاب الدخل المرتفع، كما حددتهم فوربس، أكبر عدد من المشاهدات، ولكنهم تمكنوا من كسب المال بنجاح من خلال شراكات العلامات التجارية وصفقات الرعاية ومبيعات.

ومع أن التقديرات تشير إلى أن ثلثي محتوى يوتيوب ليس باللغة الإنجليزية، يبدو أن أصحاب المحتوى الناطقين باللغة الإنجليزية أكثر قدرة على الاستفادة مالياً من شعبيته.

ويتعامل موقع يوتيوب، مثل العديد من منصات الوسائط الحديثة الأخرى، مع قضايا المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار، ولكن لا يبدو أن هذا قد أثر على قدرة أصحاب المحتوى على جذب المعلنين والجهات الراعية إلى قنواتهم.

وهذه قائمة أصحاب أكبر نسبة أرباح:

1. مستر بيست (MrBeast)

صاحب أعلى ربح على يوتيوب يستخدم الحركات المثيرة والمقالب لإسعاد جمهوره.

وفي العام الماضي، أعاد إنتاج بعض مشاهد مسلسل "لعبة الحبار" الشهيرة على قناته.

2. جيك بول (Jake Paul)

من خلال التفرع للملاكمة، وجد جيك بول نفسه مرة أخرى في المراكز العشرة الأولى. وساعدته مبارياته ضد نجوم الملاكمة في تحقيق 45 مليون دولار في عام 2021.

وكان هذا بمثابة تحول بالنسبة له، إذ تعرض لانتقادات بسبب بعض مدونات الفيديو الخاصة به في عام 2017، والتي وجد الكثيرون أنها كانت تفتقر إلى الذوق.

3. ماركيبلير (Markiplier)

استخدم صانع ألعاب آخر دائم الوجود في القائمة، وهو ماركيبلير، خبرته في مجال الأعمال في صنع علامة تجارية ناجحة، حيث كسب 38 مليون دولار العام الماضي.

4. ريت ولينك (Rhett and Link)

حصل مقدمو برنامج "غود ميثيكال مورننغ" الخاص بقضايا التكنولوجيا على 30 مليون دولار في عام 2021.

5. أنسبيكابل (Unspeakable)

يدخل أنسبيكابل القائمة لأول مرة، بعدما ظل يلعب ماينكرافت على يوتيوب لقرابة 10 أعوام. وكسب قرابة 28.5 مليون دولار خلال 2021.

6. ناستيا (Nastya)

الروسية البالغة من العمر سبع سنوات لديها ما يقرب من 90 مليون مشترك على موقع يوتيوب.

وكانت قد بدأت تستعرض الألعاب، ولكن الآن تزداد شعبية مدونات الفيديو ومقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها وارتفعت أرباحها إلى 28 مليون دولار في عام 2021.

7. ريان كاجي (Ryan Kaji)

تراجع أشهر مُراجعي الألعاب في العالم من صاحب الأرباح الأعلى إلى المركز السابع.

وفي عام 2021، ساعده مزيج مراجعات الألعاب ومقاطع الفيديو التعليمية ومدونات الفيديو العائلية في كسب 27 مليون دولار.

8. دود برفكت (Dude Perfect)

احتلت جماعة صناعي المحتوى الكوميدي دود برفيكت المرتبة الثالثة على القائمة في عام 2020. وحصلوا على 20 مليون دولار العام الماضي.

9. لوغان بول (Logan Paul)

كان الملاكم ومدوِّن الفيديو المثير للجدل الأخير في قائمة العشرة الأوائل في عام 2017. وحصل على 18 مليون دولار في عام 2021.

10. بريستون آرسمنت (Preston Arsement)

تمكن بريستون آرسمنت من زيادة عدد متابعيه بفضل مقاطع الفيديو التي تركز على لعبة ماينكرافت، على الرغم من أنه يدير عدة قنوات على الموقع.

وحصل آرسمنت، الدائم الظهور على هذه القائمة، على ما يقدر بـ 16 مليون دولار في عام 2021، أقل قليلاً من العام السابق، عندما احتل المركز السادس.

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