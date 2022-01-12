طليق نيللي كريم يرد على وصفها له بـ"البكابورت"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رد هاني أبو النجا طليق الفنانة المصرية الكبيرة نيللي كريم، على تصريحاتها المثيرة للجدل حول وصف أزواجها السابقين بـ"البكابورت" والتي تعني (المكان الذي تخرج منه رائحة كريهة).

وقال أبو النجا: "الخطأ مش هرد عليه بخطأ.. لأن بنتي الكبيرة 15 سنة والصغيرة 11 سنة.. ربنا يهنيها".

وأوضح أن طليقته الفنانة نيللي كريم دائمًا ما تخرج بتصريحات مختلفة: "كل إنسان عنده غلطاته.. ربنا يهنيها.. وهي ليها تصريحات مختلفة طول الوقت.. لكن يهمني أنها تكون كويسة ودي مش مثالية خالص".

وأضاف طليق نيللي كريم: "الخطأ مش هرد عليه بخطأ.. لأن بنتي الكبيرة 15 سنة والصغيرة 11 سنة.. وهما عايشين معايا بالتفاهم والتراضي من الطرف الآخر كمان.. مقدرش أرد على التفاصيل دي".

ويعد هشام عاشور الزوج الثالث لنيللي كريم، إذ تزوجت للمرة الأولى وهي بعمر 16 عاما، دون علم أسرتها، إذ فاجأت والدتها بقرارها، وكشفت عن ذلك خلال حوار سابق لها مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: "حطيتها قدام الأمر الواقع فلطمت"، وأنجبت نيللي من زوجها الأول ابنيها كريم ويوسف.

كما تزوجت نيللي كريم للمرة الثانية، من خبير التغذية الدكتور هاني أبو النجا، في عام 2004، واستمر زواجهما نحو 11 عامًا، وأنجبت طفلتيها سيليا وكندة، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015.

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