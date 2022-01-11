الكويت.. إجراءات قانونية ضد مطرب وفنانة خليجيين خالفا الحجر الصحي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك".

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي.

وأضافت "الداخلية" أنها تلقت بلاغا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتها بروتوكول الحجر الصحي، مؤكدة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

من جهتها، وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة اتخاذها الإجراءات القانونية ضد فنانين خليجيين ومرافقيهما وذلك لعدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق "شلونك" وبروتوكول الحجر الصحي بعد وصولهم إلى البلاد.

وشددت "الصحة" على أهمية الالتزام بضوابط الحجر وجميع الاشتراطات الصحية الصادرة عن مجلس الوزراء.

وكانت "الأنباء" الكويتية قد نشرت في عددها أمس خبراً عن شكوى الفنانة الإماراتية أحلام من "التمييز" بينها وبين المطرب القطري فهد الكبيسي فيما يتعلق بإجراءات الحجر الصحي لدى قدومهما إلى الكويت.

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