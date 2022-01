أحدث ظهور لتركي آل الشيخ بعد خروجه من المستشفى

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو تضمن صورة حديثة له بعد إجرائه عملية جراحية بمستشفى في نيويورك وخروجه من المستشفى.

وحظيت الصورة بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأنهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء لتركي آل الشيخ بأن ينعم الله عليه بالصحة والعافية دائما.

وكان آل الشيخ، كشف عن إجرائه عمليه جراحية في أمريكا قبل عدة أيام وطمأن الجميع على صحته، موضحا أنه غادر المستشفى وسيستريح لأيام ثم يعود إلى منزله في الرياض.

Blue days, all of them gone… Nothing but blue skies from now on 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/8uAATllKJs