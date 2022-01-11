الطبيب المتهم بالتشخيص الخاطيء لوائل الإبراشي أشرف على حالة سمير غانم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت مصادر طبية أن الطبيب الذي اتهمته سحر الإبراشي، زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، كان السبب في تفاقم حالته الصحية وتشخيصه خطأ في البداية، هو نفسه الذي شخص الفنان الراحل سمير غانم خطأ، وكان السبب في إصابته بالفطر الأسود.

وأكدت مصادر في تصريحات، لـ«الوطن»، أنَّ الدكتور حسام حسني هو من تولى علاج الفنان سمير غانم بعد الخطأ الطبي الذي ارتكبه طبيبا خاصا، بتشخيصه في بداية إصابته بكورونا، كما هو الحال بالنسبة للإعلامي وائل الإبراشى.

وقالت سحر الإبراشي، في مقابلة خاصة مع «الوطن»، إنها تنوي مقاضاة الطبيب الذي عالج زوجها في البداية خطأ، موضحة أن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، هو الذي حاول إنقاذه، لكن الخطأ في التشخيص من البداية كان السبب في تدهور حالته.

وتوفي وائل الإبراشي، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد مسيرة صحفية وإعلامية حافلة بالنجاح، بعد تخرجه في كلية الإعلام عام 1987.

وعمل الإبراشي في بداية حياته الصحافية في مؤسسة روزاليوسف الصحفية ومنها شارك في نجاح صحيفة صوت الأمة، كما قدم برامج تليفزيونية أبرزها الحقيقة والعاشرة مساء وأخرها التاسعة مساء في التليفزيون المصري.

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