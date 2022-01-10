حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تصدر اسم الفنان المصري المعتزل محمد العربي قائمة الأكثر بحثاً على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر نعي رسمي يحمل اسمه ويؤكد وفاته متأثرا بأزمة صحية طويلة، ولكن تبين لاحقا أن النعي يخص رجل الأعمال الشهير الذي يحمل نفس الاسم، وشقيق رجل الأعمال محمود العربي الذي فارق الحياة منذ 4 شهور.

شائعة وفاة محمد العربي الفنان راجت بسبب ابتعاده الكامل عن الأضواء، ورفض حتى الخروج لتوضيح حقيقة الخبر، بينما أصدرت مجموعة العربي التجارية، توضيحاً سريعا أكدت فيه إن المتوفي هو رجل الأعمال محمد العربي شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربي، أحد مؤسسي شركة العربي الشهيرة والذي رحل عن عالمنا السبت الماضي، عن عمر يناهز 95 عاماً.

يذكر أن الفنان محمد العربي اعتزل الفن لأسباب دينية هو وزوجته الفنانة هناء ثروت عام 1989، وقام بفتح محل حلواني، ثم قام بتغيير نشاطه إلى مكتبة، واستقر به المقام بتأسيس مزرعة، ولم يظهر في أي مناسبة فنية منذ إعلان اعتزاله، وتم تسريب صورة واحدة له من حفل زفاف ابنه عام 2020.

العربي ولد في 2 أغسطس عام 1946 لأسرة فنّية، والده الفنان الراحل عبدالبديع خيري وشقيقه هو الفنان وجدي العربي، وله شقيقة عملت مذيعة بالتلفزيون المصري، واعتزلوا جميعا الفن والشهرة بنفس التوقيت.

تخرج محمد العربي من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1973 قسم التمثيل واكتشفه المخرج صلاح أبو سيف حين قدمه في فيلم "حمام الملاطيلي"، وشارك بعدها في أبرز أعماله فيلم "الرسالة"، وله رصيد كبير من الأعمال الدرامية المتميزة منها رحلة أبو العلا البشري، أولاد أدم، برج الأكابر، محمد رسول الله، القاهرة والناس، حمام الملاطيلي، تحت التهديد، دقة زار، وتمضي الأيام، امرأة قتلها الحب، وكان آخر أعماله مسلسل "الزهور لا تموت"، من تأليف فتحي السلاموني في عام 1989.

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