ماذا تفعل ايمي سمير غانم في السعودية بعد انقضاء الحداد ؟ .. صورة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت الفنّانة المصرية إيمي سمير غانم عبر حسابها على الرسمي في انستغرام صورة جمعتها بزوجها الفنّان حسن الرداد، وعدد من الفتيات في السعودية.

وعلقت إيمي على الصورة موجهة رسالة لصديقاتها قائلة: “بحبكوا جدًا، وشكرًا يا بنات على كل لحظه فرحتوني فيها، وقد ايه كنتوا حريصين انكوا تسعدوني كل الايام اللي قعدتها في السعودية.. وانشاءالله هاجي تاني، وربنا يكتب لي أعمل عمره تاني وتالت لبابي ومامي بإذن الله.”

يذكر أن الفنانة المصرية، أدت مناسك العمرة، في ظهورها الأول لها منذ وفاة والديها سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وبعد فترة حداد طويلة عليهما.

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