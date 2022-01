مصفف شعر شهير يقوم بفعل مقزز في شعر امرأة.. والضحية تعلق (فيديو)

وقع جاويد حبيب، أحد أشهر مصففي الشعر في الهند، وهو سياسي ورجل أعمال، وسط جدل كبير بعد ظهور مقطع فيديو صادم على "تويتر"، يظهره وهو يبصق على رأس امرأة أثناء قص شعرها.

وخلال ندوة تدريبية في مظفرناغار بولاية أوتار براديش الهندية، شوهد حبيب وهو يبصق على رأس امرأة أمام الجميع، قائلاً إن شعرها جاف.

كما يُسمع مازحا يقول إن بصقه قوة، ومع ذلك، حتى الآن، لا يمكن تأكيد صحة الفيديو وتاريخه.

في الفيديو، شوهدت امرأة جالسة على كرسي صالون على المسرح.

وأثناء تقديم نصائح حول قص الشعر للأشخاص الحاضرين في الندوة التدريبية، يقول حبيب: "شعري متسخ. لماذا هو متسخ؟ لأنني لم أستخدم الشامبو. استمع بعناية.. إذا لم يكن لديك ماء. إذا كانت هناك ندرة في الماء"، ثم بصق حبيب على رأس المرأة، وسار نحو الحشد قائلاً: "يا هذا البصاق حياة" في هذه الأثناء، سُمع صوت الحاضرين وهم يصفقون ويضحكون.

This is Javed Habeeb... Spitting instead of using water... absolutely horrible 🤮🤬 pic.twitter.com/8s7xaE8qfO