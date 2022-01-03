أحمد حلمي يدعم حسام بوجي ضحية التنمر: «الدنيا لو جارحة»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وجه الفنان أحمد حلمي، رسالة دعم مؤثرة إلى حسام بوجي «31 عاما»، الذي أثارت قصة تعرضه الدائم للتنمر الرأي العام، وتناولت قصته الكثير من وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

قال أحمد حلمي في «إنستغرام»: «اللي يحبه ربنا يحبب فيك خلقه.. وأديك شفت الناس بيحبوك ازاي». وأضاف الفنان أحمد حلمي، في رسالته: «اوعى تعمل في يوم اهتمام لناس مش تمام».

وشارك أحمد حلمي، أغنية «الدنيا لو جارحة» لمحمد منير، مع 3 لقطات مصورة لموضوعات صحفية ومقابلات مع حسام بوجي، في الصحف المحلية، إضافة إلى صور جمعته بالفنان،امير كرارة، و احمد العوضي، وعمر كمال، وغيرهما من الفنانين الذين وقفوا معه ودعموه في مواجة مايتعرض له من تنمر.

وأوضح حسام بوجي، في تصريحات صحافية، انه يعاني من رفض الفتيات له بسبب شكله المختلف، وأنه أُطلق عليه اسم بوجي، لوجود شبه كبير بينه وبين الشخصية الكرتونية بوجي.

وتم إطلاق شعار «جبر الخواطر» على رحلة بوجي، وانتقاله من التنمر إلى أولى خطوات النجاح، ودعمه عدد من الفنانين بمنشورات مختلفة على مواقع التوصل الاجتماعي.



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