تطورات جديد في قضية الفنان رشوان توفيق وابنته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تتواصل فصول مسلسل القضية المحزنة للفنان المصري القدير رشوان توفيق وابنته؛ حيث اجل القضاء اليوم السبت، تأجيل نظر في دعوى تطالب فيها ابنة الفنان المصري بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 15 يناير الجاري؛ لتقديم شهادات من البنك تفيد اسم من كان يقوم بصرف عائد السندات محل الدعوى الفرعية خلال عامي 2021 و2022 وسنده في ذلك.

وكانت المحكمة قد أقرت تأجيل القضية لجلسة اليوم قبل أن تعيد التأجيل مرة أخرى لمدة أسبوعين.

محامي الفنان رشوان توفيق، قال: إن آية رشوان توفيق قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، لافتًا إلى أن توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية؛ ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة«. وفق القاهرية.

وأضاف الدكتور مجدى مهران لصحيفة»اليوم السابع«: إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد في حديثه بما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حيث يقول:»تلك حدود الله فلا تقربوها«.

وكشف الدكتور مهران عن أن المحكمة بدأت نظر أولى الدعاوى القضائية يوم 4 ديسمبر 2021، وأخرى 28 من نفس الشهر، لافتًا إلى وجود دعوى ثالثة لم يتسلمها حتى الآن.

ووجه محامي الفنان رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى؛ قائلًا:"أبوكي مستنيكي".

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