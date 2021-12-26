شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نجلاء فتحي في عيد ميلادها الـ70

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشرت صورة للفنانة المصرية نجلاء فتحي على وسائل التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد ميلادها الـ70 الذي وافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، في أحدث ظهور لها، بعد غياب سنوات طويلة منذ اعتزالها العمل الفني.

وظهرت ملامح الكبر على الفنانة نجلاء فتحـي، وذلك في صورة نشرها المخرج والإعلامي محمد خضر له بصحبة زوجته ياسمين أبو النجا ووالدتها الفنانة نجلاء فتحـي وابنته زين على حسابه الشخصي على موقع ” إنستغرام“.

وأرفق زوج إبنة الفنانة الصورة بالتعليق، قائًلا: “نصحتها أنها ماتنزلش في السن ده قبل ما تعمل عملية التجميل وصممت تحضر حفلة البيانو بتاعت زين في الأوبرا”.

وحسب صحيفة "المرصد" حصلت الصورة على عدد كبير من التعليقات التي أجمع كاتبيها أن نجلاء فتحي كانت وما زالت وستظل جميلة.

والأيام الماضية شن الجمهور هجومًا كبيرًا على الإعلامية الكويتية فجر السعيد التي وجهت لجميلة الجميلات نجلاء فتحي هجوما بعد ظهورها في بعض الصور مع النجمة يسرا وفريق مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، بالعين السخنة، وطالبت فجر السعيد بعدم نشر صور لها حديثة وهى بعمر متقدم وقارنتها بصور زميلاتها مثل ميرفت أمين وإيناس الدغيدى ونصحتها بأن تستخدم أسرارهم لاسترجاع جمالها مرة أخرى حسب "اليوم السابع".



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