ماجد الكدواني يتصدر إيرادات دور العرض بفيلم "برا المنهج"

المصدر: القاهرة - متابعات

تصدر فيلم "برا المنهج" الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني، إيرادات دور العرض في مصر، أمس، بفارق بسيط عن باقي الأفلام المنافسة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي قوله، إن إيرادات فيلم "برا المنهج" بلغت أمس 151 ألف جنيه، وجاء فيلم "أبو صدام" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد ممدوح في المرتبة الثانية، وحقق ما يقرب من 149 ألف جنيه.

وفي المرتبة الثالثة، جاء فيلم "مربع برمودة"، وحقق ما يقرب من 148 ألف، أمس، وهو من بطولة الفنان مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل وروجينا ومحمد ثروت وعدد آخر من النجوم.

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