الموت يفجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أمس، بوفاة شقيقته، حياة، إثر أزمة صحية مفاجئة، وتمت مراسم الدفن في قريتهم الحلانية، وذلك كما ذكر موقع تلفزيون "الجديد".

وتمت مراسم الدفن في قرية الحلانية بحضور وجهاء العائلة والعشائر، وتفاعل الجمهور مع الخبر معربين عن حزنهم وموجهين التعازي لعاصي ولعائلته.

وكان الحلاني قد اعلن منذ أيام أنه سيحيي حفل رأس السنة في العاصمة الأردنية عمان، هذا ما دفع بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي لتساؤلات عما إذا سيقوم باحياء هذا الحفل بعد وفاة شقيقته قبل أيام من هذه المناسبة.

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