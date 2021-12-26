تصريحات حسن الرداد على شائعات طلاقه من إيمي سمير غانم

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نفى الفنان المصري حسن الرداد، ما تردد عن شائعة انفصاله عن النجمة إيمي سمير غانم، والتي تداولتها عدة صفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، في الساعات الماضية، وذلك كما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الرداد أكد أنها مجرد شائعات، قائلاً "إنه كلام سخيف وفاضي"، متابعاً "ماورهومش غير القرف وسيرة الناس".

وأوضح الرداد أنه منشغل حاليا بمسرحيته الجديدة "في نص الليل".

طباعة
أعلى