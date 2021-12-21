أمينة خليل: أنا مولودة في أمريكا

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  • متابعات - الإمارات اليوم
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علقت الفنانة أمينة خليل، على الانتقادات التي وُجهت إليها بسبب تحدثها باللغة الإنجليزية في بعض الأوقات قائلة إن هذا بسبب ولادتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "أنا بتكلم العربية والإنجليزية، ولكن اللغة الأولى التي اتكلمت بيها هي الإنجليزية، والبيئة التي ينشأ فيها الأشخاص تفرض عليهم اللغة التي يتحدثون بها.

وتابعت: "ساعات بيبقى أسهل عليا أني أعبر عن نفسي بالإنجليزي بدل العربي، وساعات فيه حاجات لازم بتتقال بالعربي زي ما هي".

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