أمينة خليل: أنا مولودة في أمريكا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

علقت الفنانة أمينة خليل، على الانتقادات التي وُجهت إليها بسبب تحدثها باللغة الإنجليزية في بعض الأوقات قائلة إن هذا بسبب ولادتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "أنا بتكلم العربية والإنجليزية، ولكن اللغة الأولى التي اتكلمت بيها هي الإنجليزية، والبيئة التي ينشأ فيها الأشخاص تفرض عليهم اللغة التي يتحدثون بها.

وتابعت: "ساعات بيبقى أسهل عليا أني أعبر عن نفسي بالإنجليزي بدل العربي، وساعات فيه حاجات لازم بتتقال بالعربي زي ما هي".

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