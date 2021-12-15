أحمد حلمي مريض نفسي ويظهر بشخصيتين في "العيل"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

يظهر النجم المصري أحمد حلمي بشخصيتين خلال أحداث فيلمه الجديد "العيل"، شخصية منها يظهر فيها بدور مريض نفسي يقع في العديد من المشاكل في إطار كوميدي، ويواصل تصوير العمل بشكل يومي في الديكورات الخاصة بالعمل وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة روبي وأحمد مالك ومحمود حافظ.

وانتهى أحمد حلمي وباقي صناعه من تصوير نصف مشاهد الفيلم، وانضم لأسرة العمل مؤخرًا الفنان أحمد مالك الذي يظهر بدور صاحب شركة استثمارية، ويعمل عنده أحمد حلمي وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي بينهما، حيث بدأ مالك تصوير مشاهده الأسابيع الماضية بجانب حلمي.

يشارك في بطولة فيلم "العيل"، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبي ونور إيهاب واحمد مالك بجانب حلمي، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذي يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها في موسم دراما رمضان المقبل.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمي في السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه في 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، سامى مغاوري ومحمود الليثي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.

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