«غيبوبة كبدية منذ 3 ايام».. فنان كوميدي مصري شهير في العناية المركزة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نقل الفنان الكوميدي المصري عادل الفار إلى العناية المركزة، قبل ثلاثة أيام، بعد تعرضه لوعكة شديدة في الكبد، دخل على أثرها المستشفى.

وأوضح شادي الفار، نجل عادل الفار أن والده دخل في غيبوبة كبدية منذ 3 ايام نقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة. وأشار إلى أن حالة والده حرجة، ويغيب عن الوعي لساعات طويلة ثم يعود للحظات.



وكان الفنان عادل الفار هاجم فى تصريحات سابقة نقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر بسبب تجاهلهم حالته الصحية، بخلاف الدكتور أشرف زكي ونقابة المهن التمثيلية التي اهتمت بحالته برغم كونه ليس عضوا بها.

وقال الفار: «هاني شاكر ولا عبرني»، ووجّه حديثه لنقيب المهن الموسيقية: «أنا في نقابتك عضو عامل وتعبت واحتجت علاج كتير وغالي وموقفتش جنبي، أستاذ هاني لازم تهتم بأي حد في النقابة عشان أنت النقيب».

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