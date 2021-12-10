محمد رمضان يثير الجدل بتصرف غريب.. هذه المرة في العراق "فيديو"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يواصل الفنان المصري محمد رمضان أثارة المزيد من الجدل، وهذه المرة من العراق، بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني عبر أحدى القنوات العراقية، ويدخن الشيشة، الامر الذي اعتبر من قبل الكثيرين تصرفا غريبا، وخاصة وأنه يبث على قناة تلفزيونية.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من لقائه التلفزيوني عبر صفحته بموقع «إنستغرام»:«من بغداد لقاء محمد رمضان مع التلفزيون العراقي ليلة الحفلة قناة السومرية».

كان الفنان محمد رمضان، أثارها على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد نشره صورة له برفقة طاقم طيران، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور «إنستغرام»، الأمر الذي أدى لهجوم متابعين عليه، خاصة وأن له واقعة سابقة مع الطيار الراحل أشرف أبواليسر، الذي تسبب في وقفه عن العمل.

وظهر الطيار في الصورة التي نشرها محمد رمضان، رافعًا إصبعه بعلامة «نمبر وان»، والأمر نفسه مع طاقم الطيران الذي حرص رمضان على التقاط الصور برفقتهم.

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