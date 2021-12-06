محمد عادل إمام يلجأ إلى الشرطة من أجل «باسوورد فيسبوك»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تقدم الفنان المصري محمد عادل إمام بمحضرا في الشرطة، ضد القائم السابق على إدارة صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكشف مصدر تفاصيل الخلاف بين الفنان ومدير صفحته السابق، قائلا لموقع «سكاي نيوز عربية» إن الأخير رفض إعطاءه رمز الدخول «باسوورد» الخاص بالصفحة بسبب طلبه الحصول على نصف أرباحها، البالغة نحو 40 ألف دولار شهريا.

ويستعد نجل «الزعيم» لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «عمّهم»، حسبما أعلن على صفحته الرسمية على تطبيق «إنستغرام». وكانت آخر أفلام إمام هو «لص بغداد»، الذي شاركه بطولته فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل.

وشارك الفنان المصري في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «النمر» الذي حقق خلاله نجاحا كبيرا.

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