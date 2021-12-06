عادل إمام يحسم جدل حول حالته الصحية بصورة حديثه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شارك الزعيم عادل إمام، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يرتدي قميصًا أنيقًا، وظهر مبتسمًا ليُطمئن جمهوره على صحته ويحسم الجدل حول إصابته بـ فيروس كورونا. وذلك بعد شائعات انتشرت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية حول تدهور حالته الصحية وإصابته بـ فيروس كورونا المستجد.

نفى المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، حقيقة الأخبار المتداولة عن الحالة الصحية لشقيقه، مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة. وأعرب إمام، في تصريحات صحفية له، عن استيائه من تلك الأخبار غير الصحيحة، وقال: «شقيقي بصحة جيدة تمامًا، ويعيش في أجواء سعيدة مع أحفاده، ويقرأ ويحل الكلمات المتقاطعة»، نافيًا صحة ما يتردد من أنباء حول دخوله المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية مؤخرًا.

وكشف المنتج والمخرج رامي إمام، عن أن والده عادل إمام بخير، وما أشيع عن إصابته بـ فيروس كورونا عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه الشائعة، وأنها لم تقتصر على الإصابة بـ فيروس كورونا فقط، بل أُثيرت أكثر من مرة شائعات تفيد بوفاة والده، مطمئنًا الجمهور على صحة والده.

وقال نجل عادل إمام: «الزعيم صحته جيدة، والحمدلله، ولا يوجد به أي شيء سيئ نهائي، ويطمئن جمهوره».

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام الفنية، مسلسل فلانتينو، الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، من بطولة كل من داليا البحيري، وحمدي الميرغني، والراحلة دلال عبدالعزيز، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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