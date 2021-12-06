حمو بيكا عن عمله نجار مسلح وسائق "توكتوك": "طول عمري شقيان"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شارك مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، متابعيه بصورة له من إحدى المهن التي كان يعمل بها قبل أن يدخل في مجال غناء المهرجانات.

ونشر بيكا صورة مجمعة بين الماضي والحاضر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، ظهر خلال الصورة وهو يعمل بمهنة نجار مسلح وعلق قائلًا: "ما بين الصورة دي ودي 14 سنة، بحمد ربنا على اللي وصلتله، طول عمري شقيان موصلتش لأي حاجة بالساهل، اشتغلت جزار، نجار مسلح، سواق توك توك، دول أشهر الحاجات اللي كل الناس تعرفها، أما باقي الشغل أي حاجة تتخيلها اشتغلتها وأنا عندي 12 سنة.. المضمون أسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، الحمد لله نعمة ربنا كبيرة".

وسبق، وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا، أعلنت من خلاله إيقاف بعض مطربي المهرجانات الشعبية، لحين تقنين أوضاعهم وأوراقهم، وكان أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، حمو طيخة، الزعيم، مجدي شطة، عنبة، مسلم، وغيرهم.

وقال حمو بيكا اعتراضًا على قرار الموسيقيين بإيقافه، من خلال بث مباشر على حسابه الشخصي بـ انستغرام: "مصر بتاعت كل مصري مش أم كلثوم وعبد الحليم بس، أي حد يحمل هوية مصرية فهي بلده، ليه نغني برا مصر، هي اتعملت ليكم أنتم بس، العصر بتاعكم عدى وفات، وفي التقييم بتاع اليوتيوب احنا مكتسحين، مفيش غير تامر حسني وعمرو دياب وحماقي والباقي كله مهرجانات".

وأشار حمو بيكا: "بدل ما أنتم قاعدين تعملوا ندوات وخاربين الدنيا، سيبوا الناس تشتغل، ما احنا قعدنا 3 سنين أيام كورونا مكنش فيها شغل وقعدنا في بيوتنا، سيبونا ناكل عيش، ربنا اللي بيرحم ولازم يا عبد أنت كمان ترحم، في ناس أصواتها لا تصلح وحملوا كارينه النقابة".

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