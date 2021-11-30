ظهور نادر للفنانة سميرة توفيق بصحبة وليد توفيق في أبوظبي "صورة"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشرالفنان وليد توفيق صورة جمعته بالفنانة سميرة توفيق من داخل منزلها في أبو ظبي على " تويتر" في ظهور نادر لها على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق وليد توفيق على الصورة قائلًا: «زيارة إلى منزل الفنانة الكبيرة الغالية سميرة توفيق في أبو ظبي برفقة السفير اللبناني فؤاد دندن، ذكريات كثيرة وأحاديث ممتعة مع سيدة غالية على القلوب كافة».

وسميرة توفيق مطربة لبنانية شهيرة عرفت باللون الغنائي البدوي، وإضافة إلى الغناء، شاركت سميرة في عدد من الأفلام أبرزها «عتا، فاتنة الصحراء، أيام في لندن، بنت عنتر، الاستعراض الكبير، القاهرون».

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