خطوبة طليق إلهام الفضالة في الرياض.. وتعليقات ما بين السخرية والتهاني

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداولت في الساعات الماضية أنباء حول خطوبة الصحفي خليل التميمي طليق الفنانة الكويتية إلهام الفضالة.

وقال أحد أصدقاء التميمي، إنه تم خطبته في مدينة الرياض، ولكن نفى التميمي الخبر واصفا صديقه أنه كاذب.

وكانت ابنة الهام الفضالة، النور التميمي، ظهرت قبل أيام تحث والدها على الزواج والارتباط بعد طلاقه من والدتها، وأخبرته بأنها مستعدة بأن تُعرفه على "العروس" المستقبلية والتي يبدو بأنها مقربّة من الابنة.

وجاءت الكثير من التعليقات حول خبر الخطوبة ما بين السخرية والتهاني، حيث كتب أحدهم معلقًا على مقطع الفيديو: "ع اساس ارتاح؟؟ غريبه الناس منزل بنته قبل يومين تبى تخطبله!! واليوم أعلن خطوبته ياخي من البدايه اخطب وافتك من الافلام الهنديه "، وكتب آخر: " من يوم تزوجت الهام وهو يصور فيديوات و يتميلح و يتكلم عن خطبة و زواج هههههههه خلاص الهام عايشة حياتها مبسوطة بلاش غيرة يا شايب".

وعلقت متابعة أخرى قائلة: " هذا قبل ماكان يرضى يطلع ب سوشيال ميديا ت الغيره والحره كل شوي يطلع واحنا شكو فيك خطبت عرست روح ارجع خبي راسك نفس قبل".

يذكر أن إلهام الفضالة أعلنت طلاقها من التميمي قبل أشهر، ثم تزوجت من الفنان الكويتي شهاب جوهر بعد مشاركتهما معا في مسلسل "امينة حاف".

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