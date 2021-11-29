دنيا سمير تكشف طلب دلال عبد العزيز من رشوان توفيق قبل وفاتها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم ما طلبته والدتها الممثلة الراحلة دلال عبد العزيز منها قبل وفاتها بشأن الممثل رشوان توفيق.

وقالت دنيا إن دلال أثناء فترة مرضها الشديد طلبت منها أن تتواصل مع توفيق للدعاء لها بالشفاء هي وسمير غانم، لافته إلى أنها فعلت ذلك وكشفت تفاصيل المكالمة.

وتصدر رشوان توفيق محركات البحث في مصر، وتعاطف الكثير مع التصريحات التي كشفها بشأن ما يتعرض له من أسرته، وقال توفيق (88 سنة)، أمس السبت، إن "زوج ابنته الصغرى وحفيده أقاما دعوى قضائية ضده، بسبب خلافات مادية"، مشيرا إلى أنه يعيش أسوأ مأساة في حياته.

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "أنا مش هنسي أن مامي في عز تعبها ومرضها قالتلي: كلمي الحاج رشوان قوليله يدعيلنا انا وبابي".

وأضافت: "وأنا كلمت حضرتك وكنت بعيط غصب عني وأنا بطلب منك تدعيلهم وحضرتك كنت في منتهي الحنية والطيبة".

وتابعت: "أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك مايهونش علينا أبدا وأن كلنا ولادك وبنحبك".

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