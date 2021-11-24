بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو كليب «يحمل ألفاظا بذيئة»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تقدم محامي مصري، ببلاغ يتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر فيديو كليب وصفه بـ«الإباحي ويحمل ألفاظا صريحة بذيئة».

وأضاف الدكتور سمير صبري في بلاغه: أن الوضع تطور إلى ما هو أخطر وأفظع بعد أن كانت الأغاني تحوي على العديد من الألفاظ والإيحاءات الغير أخلاقية، أصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة، بحسب صحيفة «الوطن».

وأشار صبري في بلاغه، إلى أن «حملة هادفة من البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة، وأخيراً يبث المبلغ ضده أغنية له من خلال فيديو كليب تحوى علي ألفاظ صريحة دون مواراة صريحة في قذارتها».

واختتم صبري، بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ وإحالة المدعو رمضان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

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