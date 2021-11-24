مصر.. "الموسيقيين" تتهم مطربي "مهرجانات" بالتزوير والهروب من الخدمة العسكرية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر سعد متولي، أن عدد من المطربين تقدموا للالتحاق بالنقابة بمستندات مزورة، موضحا أن المطرب عنبه قدم ورق مزور خلال تقديمه للالتحاق بالنقابة، إذ يلحقه المطرب الشعبي مسلم، بتقديم أوراق مزورة تفيد تأجيل الخدمة العسكرية له.

وقال سعد متولي في تصريح لـصحيفة "المصري اليوم": "في عدد كبير من مغني المهرجانات قدموا أوراق مزورة للنقابة للالتحاق بها"، مشيرا إلى أن المطرب مسلم قدم أوراق تأجيل من الجيش مزورة.

وكان المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية سعد متولي، نفى الأخبار المتداولة عن انضمام مطرب الراب ويجز إلى النقابة، مشيرًا إلى أنه اجتاز الاختبارات ضمن شعبة الراب بمحافظة الإسكندرية، وأنه لم ينتهِ من تقديم الأوراق المطلوبة للنقابة لتسجيله عضوًا.

وقال متولي: "صحيح هو نجح في اختبارات النقابة بمحافظة الإسكندرية لكني حتى الآن لم أسجّله بالنقابة لأن الأوراق التي قدمها للنقابة ناقصة، ولم ينته من تقديم باقي المستندات المطلوبة".

واختتم قائلاً: "عندما ينتهي من الأوراق المطلوبة سوف يتم تسجيله بالنقابة ليصبح عضوا بنقابة المهن الموسيقية".

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت منع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة حسبما أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة.

يذكر أن مطرب المهرجانات «مسلم» أثار أزمة بنقابة المهن الموسيقية خلال الايام الماضية، بعد انتهائه من أغنية تتر البداية لمسلسل "عودة الأب الضال" من بطولة الفنان بيومي فؤاد، وتحمل الأغنية اسم "كازانوفا" بمشاركة حودة بندق، بسبب مخالفة قرار النقابة بإيقاف "مسلم" بسبب عدم تأديته للخدمة العسكرية.

وقال سعد متولي: "قررت النقابة إيقاف مغني المهرجانات مسلم، منذ فترة طويلة ولا يمكنه الظهور بحفلات أو المشاركة بأعمال غنائية قبل الانتهاء من تصريح النقابة".

وأضاف: "مسلم لم يؤد الخدمة العسكرية لوطنة، وكان طلب النقابة للالتحاق بها أن ينتهي من أداء خدمته العسكرية ثم يعود مرة ثانية لتقديم أوراقه، ومخالفة ذلك يعد خيانة للوطن، وهذا سبب أخلاقي، فهل هنساعد واحد هربان من الخدمة العسكرية؟!".

واختتم: "هيتم تقديم شكوى لنقابة السينمائيين ضد مسلم وصناع العمل لأنه لا يصلح للمشاركة بعمل فني بدون الانتهاء من تصاريح النقابة".

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قراراً خلال الأشهر الماضية بمنع التعامل مع مغني المهرجانات "عنبة وحمو بيكا ومسلم ونور التوت وأحمد موزة"، حيث لم يحصلوا على تصريح من النقابة بالعمل.

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