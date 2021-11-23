ايهاب توفيق ينسحب من «نجم العرب»: حفاظا على كرامتي

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

انسحب الفنان المصري إيهاب توفيق من مهرجان نجم العرب، بسبب «تعرضه للتجاهل»، وقيام المهرجان بتكريم نوال الزغبي وعاصي الحلاني، بحسب مايتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب إيهاب توفيق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا يوضح فيه حقيقة ما يتردد وقال: تنويه بخصوص الأخبار الكاذبة التي تم تداولها بخصوص حفل التكريم بمهرجان نجم العرب، بداية الأمر عند صعود سيدة من المنظمين على المسرح في بداية الحفل الذي تأخر عن ميعاده ساعتين، أخذ دور «النباطشي» كما نشاهده في الأفراح الشعبية.

وتابع إيهاب توفيق: «بدأت السيدة بالترحيب ببعض أصدقائها الفنانين، وتجاهلت عدد كبير من الفنانين المصريين الكبار ومنهم: صلاح عبد الله، وسيد رجب، والمخرج جمال عبد الحميد، والفنان خالد سرحان، وصابرين، ويوسف الشريف، و أحمد العوضي، وهنا الزاهد وغيرهم، وأنا من ضمنهم، ما أثار غضبي وغضب كل الحضور».

وأضاف إيهاب توفيق:‏ ‏وبناءً على هذه التصرفات، بدأت اسمع اعتراضات وتذمر واستياء الكثير من الفنانين، لتجاهلهم بهذه الطريقة، وقامت بتبديل أماكن وترتيب التكريم، التي كان من المفترض أن تكون كالتالي: صلاح عبد الله، سيد رجب، جمال عبد الحميد، وأنا إيهاب توفيق.

واستكمل: هذا ما لم يحدث وأخذت هذه الشخصية في تبديل الترتيب المتفق عليه حسب أهوائها، ولذلك غادرت الحفل، حفاظا على كرامتي ومكانتي الفنية والتأخير الشديد لإرتباطي بحفل في نفس الليلة.

واختتم إيهاب توفيق: أحب أن انوه إنه ليس هناك أي مشكلة بيني وبين زملائي الفنانين وهم الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نوال الزغبي، وأنا أكن لهم كل الاحترام والتقدير والموضوع لا يخصهم بشخصهم، كما أشارت هذه السيدة في بعض الأخبار المغلوطة والكاذبة، ولكن إنسحابي كان بسبب سوء التنظيم الذي لا يمت للإحترافية بأي صلة.

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