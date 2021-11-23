مطربوا المهرجانات ممنوعون من التمثيل أيضا: القرار عند هاني شاكر

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

بعد زوبعة كبيرة أثارها مطرب المهرجانات الممنوع من الغناء شواحة، باعلانه العمل في التمثيل قائلا «سأتجه للتمثيل حتى يرتاح هاني شاكر»، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن اتجاه الممنوعين من الغناء إلى التمثيل مستحيل الا في حالة واحدة وهي بعد موافقة نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر وفي هذه الحالة سيتم منح ترخيص أو موافقة من نقابة الممثلين للمطرب وفيما عدا ذلك لن يتمكن أي مطرب ممنوع بقرارا نقابة الموسيقيين من الغناء من دخول عالم التمثيل بشكل قانوني وسيتم وقفه في حالة مخالفة هذه القواعد، وأشار زكي أنه لا توجد قوانين رسمية بذلك ولكن بين النقابات هناك ما يسمى العرف والتقاليد وهو ما يتبع في مثل هذه الحالات وليس القانون طالما لا يوجد قانون واضح وإلزامي في بعض الحالات

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية: «أي شخص عايز يمثل وهو ينتمي للمهن الموسيقية؛ لا بد من موافقة النقيب هاني شاكر أولًا، حتى يتمكن من الحصول على ترخيص من المهن التمثيلية».

وحول ايقاف حسن ابو الروس من الغناء بأمر من نقابة الموسيقيين لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة التي تفرضها النقابة

قال أشرف زكي إن حسن أبو الروس، عضو منتسب في نقابة المهن التمثيلية، و لم يتم اتخاذ قرار من النقابة بشأن إيقافه.

وجاء في البيان الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية: «قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنان الحسن المصطفى أحمد، والشهير بـ حسن أبو الروس، عن العمل اعتبارًا من اليوم 17 نوفمبر الجاري لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة».

وحول الهجوم الكبير الذي تعرض له هاني شاكر بعد قرار منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء رد قائلا «إنه كان دائمًا يساعد مطربي المهرجانات، وعلى رأسهم حمو بيكا، حيث أحضر مدرس موسيقى متمكن، لحمو بيكا؛ لتعليمه الضوابط الصحيحة، ولكنه لم يحضر سوى مرة واحدة فقط، كما أن بعض من مطربي المهرجانات قدموا أوراقًا مزورة إلى النقابة، والبعض الآخر تبين أنهم هاربون من أداء الخدمة العسكرية».

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارًا في بيان رسمي بمنع عدد من مطربي المهرجانات من العمل، وأكدت نقابة المهن الموسيقية،في بيانها أنه يمنع من الغناء كل من ليس عضوًا في النقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم، واجتياز الاختبارات المقررة لذلك في النقابة

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