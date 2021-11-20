حلا شيحة تظهر بالحجاب في معرض فن تشكيلي لوالدها

المصدر: القاهرة - متابعات

ظهرت الفنانة حلا شيحة بالحجاب مجدداً، في معرض لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بصحبة زوجها الداعية والمنتج معز مسعود، وكذلك شقيقاتها هنا، ومايا ورشا.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية حرصت حلا شيحة على التقاط بعض الصور التذكارية بصحبة معز مسعود، ووالدها أحمد شيحة وشقيقاتها، وأعربت حلا شيحة عن سعادتها الكبيرة بحضور معرض الفن التشكيلي الخاص بوالدها وقالت إنها فخورة بوالدها وتاريخه الفني الكبير الذي يوثقه المعرض، مؤكدة أنه سبب من أسباب حبها للفن.

ومن جانبه قال معز مسعود، إنه يحب أحمد شيحة ومن المعجبين بما يقدمه من فن يعبر عن الحضارة المصرية.

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