ابنة إلهام الفضالة تعرض تزويج والدها نكاية في والدتها.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

عرضت ابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة من طليقها الإعلامي خليل التميمي، على والدها الزواج من إحدى معارفها، وطلبت الابنة من والدها تلبية رغبتها بأن يرتبط ويتزوج من امرأة تصونه وتحترمه ويشعر معها بالأمان، كاشفة بأنها تعرف إحدى النساء المناسبات له، وذلك بعد فترة من انفصاله عن والدتها الفنانة الهام الفضالة.

وظهرت ابنة الهام الفضالة، النور التميمي، بمقطع فيديو متداول على حسابات السوشيال ميديا، وهي تحث والدها الإعلامي خليل التميمي على الزواج والارتباط، وذلك بعد طلاقه من والدتها الممثلة الكويتية الهام الفضالة.

ولم تكتفي "النور" بذلك، انما أخبرت والدها بأنها مستعدة بأن تُعرفه على "العروس" المستقبلية والتي يبدو بأنها مقربّة من الابنة.

وجاءت ردة فعل خليل التميمي على كلام ابنته بشكل طريف، حيث انهار من الضحك وقام بتقبيل ابنته على جبينها وأشار اليها إلى أنه لا يرغب بالزواج.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع الفيديو وطلب الابنة من والدها الزواج بعد طلاقه من والدتها، وأشادوا بالعلاقة الجيدة التي تجمعهما، فيما توقف البعض عند جمال الابنة النور، معتبرين بأنها تمتلك جمالاً ملفتا وهي ما تزال بسن المراهقة.

وقبل فترة قصيرة، حسما إلهام الفضالة​ و​شهاب جوهر الجدل حول زواجهما ونشرا صورة عبر صفحتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ليؤكدا من خلال تعليقهما على الصورة عقد قرانهما رسمياً، وعن فارق العمر بين الممثلين ​الكو​يتيين ​إلهام الفضالة​ و​شهاب جوهر​، يتبين أنها تكبره بـ3 سنوات، فإلهام من مواليد عام 1974، أما شهاب من مواليد عام 1977.

وكانت الإعلامية ​الكويتية ​​مي العيدان​​ فجرت المفاجأة بإعلانها زواج إلهام وشهاب، ونشرت صورة لهما عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: "الف مبروك زواج الهام الفضاله و شهاب جوهر".

يذكر أن إلهام الفضالة تزوّجت للمرة الأولى في سنّ السادسة عشرة ورُزقت بابنتها الأولى منى العتيبي في السعودية، ثم عادت إلى الكويت وتزوجت للمرة الثانية من الإعلامي خليل التميمي وأنجبت منه ابنتيها الفجر والنور، قبل أنّ تعلن طلاقها منه قبل أشهر ماضية ثم تزوجت للمرة الثالثة من الفنان الكويتي شهاب جوهر بعد مشاركتهما معا في مسلسل "امينة حاف".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news