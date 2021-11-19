منى زكي لأحمد حلمي في يوم ميلاده: بحبك يا توأم روحي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

احتفلت الفنانة منى زكي، أمس الخميس، بيوم ميلاد زوجها الفنان أحمد حلمي.

ونشرت منى زكي عبر خاصية ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instgram صورة لأحمد حلمي وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا ملكي، يا توأم روحي، وأكثر من ذلك، بحبك بلا نهاية".

ويواصل أحمد حلمي تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العيل"، والذي يشاركه فيه كلا من روبي ونسرين أمين ونور إيهاب.

وتم الاستقرار على اسم الفيلم ليكون "العيل" بدلا من "أكس" وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الساخرة، ويتناول العديد من القضايا المهمة والمختلفة.

يذكر أن آخر أعمال منى زكي، مسلسل "لعبة نيوتن"، وعرض في سباق دراما رمضان الماضي، ومن بطولة كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

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