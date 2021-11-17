السبكي يعلن عودة ايمي سمير غانم ومحاولات لاقناع دنيا

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

بعد شائعات كثيرة حول اعتزال ايمي سمير غانم، وشقيقتها دنيا للفن، كشف المنتج أحمد السبكي عن تعاقده مع ايمي وزوجها حسن الرداد لبطولة عمل درامي من المقرر أن يتم عرضه في رمضان 2022، ولم يكشف السبكي تفاصيل المسلسل او اسمه، ولكنه أكد تعاقد ايمي والرداد وعزمهما التصوير عقب فترة الحداد.



ويحاول المنتج والمخرج هشام جمال اقناع دنيا أيضا بالعودة لاستئناف تصوير مسلسل «عالم موازي» الذي توقفت عن تصويره في رمضان عقب اصابتها بفيروس كورونا هي ووالدها ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.



موقف دنيا من استئناف نشاطها الفني لايزال غامضا، وكذلك ايمي لم تخرج بأي تصريح رسمي عن عودتها، خاصة أنها لازالت تمر بحالة نفسية سيئة جدا هي وشقيقتها وتنشر بشكل دائم منشورات حزينة وصور لوالديها تعبر من خلالها عن عدم قدرتها على اجتياز الأزمة وكذلك دنيا.

حسن الرداد الذي توفت والدته قبل سمير غانم ودلال عبد العزيز بأشهر قليلة لازال يعاني من الصدمة، ومع ذلك قرر بدء مزاولة نشاطه الفني حيث سيشارك في بطولة مسرحية بعنوان «كازانوفا» مع دينا الشربيني وعمرو يوسف ونسرين طافش وعدد كبير من النجوم وسيعرض العمل بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة.



وتعاقد الرداد كذلك على بطولة مسرحية مع غادة عادل ومحمد عبدالرحمن بعنوان «عفريتة نص الليل»، ومن المقرر البدء في بروفات العرض خلال الأيام المقبلة، لتكون جاهزة للعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، الذى يشهد مشاركة الكثير من العروض الفنية.

ويواصل الرداد حاليًا تصوير فيلم تحت تهديد السلاح، الذي يقوم ببطولته بجانب عدد كبير من النجوم منهم مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل وأحمد بدير، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وكذلك يحضر حسن لفيلم سينمائي، تشاركه بطولته أمينة خليل، إضافة إلى خالد الصاوي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، ولم يتم الاستقرار على مخرج العمل بعد، وسيتم الإعلان عن باقي تفاصيل العمل، ومواعيد التصوير في الفترة المقبلة.

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