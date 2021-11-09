وفاة الفنان المصري أحمد خليل متأثرا بكورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي الفنان أحمد خليل عن عمر ناهز 80 عامًا اليوم، بعد تدهور حالته الصحية مساء أمس ودخوله إلى أحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "إلا أنا" حدوتة "حكايتي مع الزمان".

وقبل وفاته بأيام، صرح الفنان أحمد خليل لصحيفة "الوطن" المصرية، بطبيعة مرضه وحالته الصحية، قائلا: "أنا تعبان وعندي كورونا، كنت في المستشفي وخرجت من كام يوم بس تعبت تاني جدا، ورايح حالا للمستشفى عشان الأعراض بتزيد عليا، وحاسس بتعب ومش قادر أتكلم".

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد خليل، مشاركته في مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان، إلى جوار الفنانة ميرفت أمين، أشرف زكي، أحمد والي، عصام السقا، ياسمين رحمي، وحازم إيهاب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

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