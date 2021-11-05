ميرفت أمين تتصدر«التريند» بأول عمل بعد حدادها على دلال عبد العزيز وسمير غانم

المصدر: نجلاء سليم

تصدرت الفنانة ميرفت أمين ومسلسلها «حكايتي مع الزمان»، يتصدران «تويتر» ويحتلان مساحة كبيرة من اهتمام الجمهور، حيث يمثل هذا العمل عودة لميرفت بعد غياب 3 سنوات منذ مسلسل «قيد عائلي».



«حكايتي مع الزمان» أجلت تصويره ميرفت أمين، أكثر من مرة حزنا على رحيل صديقتها دلال عبد العزيز وزوجها الفنان الكبير سمير غانم، إضافة للفنانة رجاء الجداوي العام الماضي، وهو ما تفهمته الشركة المنتجة للعمل، و جعلها تؤجل الحكاية التي ستؤديها لحين قدرتها على التصوير.

ومنذ بدء عرض المسلسل نجح بقوة مع الناس حيث يناقش قضية جديدة وهي الطلاق بعد سن الستين وتدور أحداث المسلسل حول زوجة تقرر الطلاق في سن الستين، بعد معاناة زواج دام 30 عاما ويفاجأ الزوج بالطلب الغريب ويلح في فرصة جديدة ليحافظ على استقرار حياته الاسرية ويزيل مشكلات السنين المتراكمة داخل الزوجة

حكايتي مع الزمان«من بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل في دوري الزوجين، وشارك بالتمثيل أشرف زكي، حازم إيهاب، نوال سمير، هايدي رفعت، شاهيستا سعد، رحاب عرفه، والحكاية من سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن إنتاج شركة أروما

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