الأمن المصري يكشف تفاصيل سرقة فيلا نادية الجندي على يد خادمتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرضت فيلا الفنانة المصرية نادية الجندي، للسرقة، وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بمصر تفاصيل ما حدث.

وكانت مباحث منطقة كرداسة، قد تلقت بلاغا من الفنانة نادية الجندي، بتعرض الفيلا الخاصة بها للسرقة، فانتقلت قوة أمنية، وتبين سلامة مداخل ومخارج الفيلا، وظهر من التحريات الأولية أن العاملة المنزلية هي المتهمة الأولى التي تدور حولها الشبهة في تنفيذ الجريمة.

وكانت نادية الجندي قدمت بلاغا عن سرقة مصوغاتها الذهبية من الفيلا التي تسكنها الواقعة على طريق المنصورية.

وسريعا تم تشكيل فريق للبحث والتحري حول الواقعة، واكتشف رجال المباحث أن الخادمة وراء السرقة، وتستجوب المباحث والسلطات المختصة، العاملة المنزلية إثر بلاغ نادية الجندي بسرقة متعلقاتها من الفيلا وبعض محتويات الفيلا.

يذكر أن نادية الجندي تغيب عن جمهورها منذ فترة ولم تقدم أي عمل جديد، وتكتفي بالظهور في جلسات تصوير جريئة بإطلالة شبابية تلفت الأنظار بها.

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