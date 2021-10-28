محمد رمضان عن فيديو «المضيفة الفرفوشة»: مبسوطين بالشهرة وهذه جنسيتهما

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

علق الفنان المصري محمد رمضان، على الجدل الواسع الذي أثاره فيديو رقصه مع مضيفتي طيران، أو ماعرف إعلاميا فيديو: «المضيفة الفرفوشة رزق».

وقال رمضان لـ برنامج«et بالعربي»، إن المضيفتين لم تخسرا عملهما، وجنسياتهما ألمانية وأخرى تركية، مؤكدًا أنهما سعداء بالفيديو.

وأضاف رمضان: «بعتوا للتيم بتاعي إنهم مبسوطين بعدما اتشهروا في مصر، دلوقتي بيمشوا في مطار القاهرة الناس بتسلم عليهم، اتبسطوا واستمتعوا».

وكان محمد رمضان نشر، في وقت سابق من الشهر الجاري في «فيسبوك» مقطع فيديو، مع مضيفتي الطيران، خلال رحلة من القاهرة إلى الجونة التي أحيا فيها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وأثار الفيديو موجة واسعة من الجدل.

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