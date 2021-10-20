كبار الشخصيات في بوليوود يدعمون شاروخان ونجله.. وكاجول وزوجها يخذلانه

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

رفضت محكمة في مومباي، اليوم الأربعاء، التماس آريان شاروخان، بعد أن تم القبض من قبل مكتب مكافحة المخدرات في 3 أكتوبر وتم إرساله إلى الحجز القضائي لمدة 14 يومًا في 7 أكتوبر.

وآريان خان معتقل في سجن آرثر رود في مومباي منذ 8 أكتوبر. ومن سونيل شيتي إلى توينكل خانا إلى سوزان خان، كانت التعليقات داعمة لشاروخان ونجله، في الوقت الذي خذله فيه أقرب الناس إليه، خاصة الفنانة كاجول، التي لم تعلق ولم تدعم شاروخان برغم الصداقة والثنائية السينمائية الناجحة التي شكلاها، ليأتي زوج كاجول ويصرح اليوم تصريحاً سلبياً ينتقد فيه شاروخان، حيث طلب الأخير تأجيل التصوير لفيلم مشترك مع أجاي ديفجان، حيث صرح الأخير أنه يرفض ذلك وأن ما يمر به زميله وصديق زوجته شاروخان ما هو إلا أمور شخصية لا علاقة للعمل بها.

و فيما يلي رصد لتصريحات مشاهير بوليوود الذين تحدثوا عن قضيته:

توينكل خانا

وقارنت الفنانة توينكل خانا اعتقال آريان بحلقة من مسلسل "لعبة الحبار، و كتبت على إنستغرام ، "في هذه الحلقة ، أصيب أحد أقوى المرشحين بالغضب، وفي النهاية خُدِع ليخسر كرياته. يبدو أنني قد أضعتي في غير محله أيضًا عندما قرأت الأخبار حول اعتقال نجل شاروخان. بينما كان صديقه يحمل على ما يبدو 6 غرامات من المخدرات، فيما لا يوجد دليل على حيازتها من قبل آريان خان. ومع ذلك، فإن الصبي الصغير يقبع في سجن آرثر رود منذ ما يقرب من أسبوعين حتى الآن"، وختم كلامه قائلاً: "أنني بحاجة إلى بعض المؤثرات العقلية الثقيلة لفهم هذا التطور. "

سوزان خان

وكتبت سوزان خان على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعتقد أن هذا لا يتعلق بآريان خان، لأنه كان للأسف في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، وهذا الموقف يُعد مثالًا لإشعال الإثارة التي يشعر بها بعض الناس المولعين بمطاردة الناس من بوليوود ".

هانسال ميهتا

وغرد المخرج والكاتب والممثل والمنتج السينمائي هانسال ميهتا قائلاً: "إن تناول القنب أمر قانوني في العديد من البلدان. في كثير من الأماكن لا يعتبر جريمة. أما في بلدنا، تستخدم المخدرات للمضايقة أكثر من استخدامها للسيطرة. من الضروري أيضًا إطلاق دعوة لإنهاء هذا الاسلوب". وأضاف: "إنه لأمر مؤلم أن يضطر أحد الوالدين للتعامل مع طفل يتعرض لمشاكل. يتفاقم عندما يبدأ الناس في إصدار الأحكام قبل أن يأخذ القانون مجراه. إنه أمر غير محترم وغير عادل للوالد وللعلاقة بين الوالدين والطفل".

كبرا سيت

في محادثة مع صحيفة "إنديا توداي"، قالت الممثلة الهندية والمقدمة التلفزيونية وعارضة الأزياء كوبرا سيت، إنه وقت مخيف للغاية للعيش فيه الآن ، حيث يتم الحكم على أي شيء وكل ما تفعله ويسارع الجميع إلى التوصل إلى حكمهم ولا أحد يهتم حقًا بالحقيقة بعد الآن.

وأضافت: "الحقيقة لا يمكن تغييرها أو تشكيلها من أجل الناس. وتابعت: "عندما يبدأون في التلاعب بالحقائق، وعندما يبدأون في بيع الحقائق التي تم التلاعب بها كترفيه، فإن الوضع محزن للغاية".

بوجا بيدي

أما بوجا بيدي، وهي ممثلة هندية ومضيفة لبرنامج حواري تلفزيوني وكاتبة في الصحف وابنة الممثلين كبير بيدي وبروتيما بيدي، وصفت آريان بأنه "طفل بريء"، وغردت قائلة: "إذا لم يتم العثور على أي مخدرات مع آريان خان، أليس من المروع أن يكون طفل بريء يقضي أيامًا وأيامًا في السجن؟ من المضر نفسيا أن يوضع في السجن بدون سبب. يحتاج النظام القضائي إلى تجديد كبير... مثل هذه الأنظمة تخلق مجرمين من خلال معاقبة الأبرياء ".

سونيل شيتي

وكان الممثل ومنتج الأفلام سونيل شيتي من أوائل المشاهير الذين علقوا على القضية. عندما يتم تنفيذ مداهمة في مكان ما، يتم احتجاز العديد من الأشخاص. نحن نفترض أن ولدًا معينًا يجب أن يكون قد تناولها (المخدرات). العملية جارية. قال في مؤتمر صحافي، دعونا نعطي هذا الطفل أنفاسه.

ريما كاجتي

وكتبت المخرجة ريما كاجتي على تويتر، "أتمنى أن يُفرج عن آريان بكفالة اليوم. ما كان يجب أن يتم القبض عليه في المقام الأول. لا حيازة ولا استهلاك وحجة البنك الأهلي التجاري بأنه جزء من عصابة دولية لترويج المخدرات هي مجرد كذبة سخيفة لمضايقته وعائلته ".

سوارا بهاسكار

ووصف سوارا بهاسكار الأمر بأنه "مضايقة خالصة" عندما رُفض طلب الإفراج عنه بكفالة في وقت سابق.

سانجاي جوبتا

غرد سانجاي غوبتا، وهو كاتب سيناريو ومنتج أفلام ومخرج هندي، فقال: "اعتقال مريب، لم يتم العثور على مخدرات، ولا آثار في دمه، ومع ذلك يقضي 18 يومًا في السجن. ألا ينجب الأشخاص المسؤولون عن هذا أطفالًا؟ كيف تفعل هذا بطفل شخص آخر؟ ".

سوشيترا كريشنامورثي

كانت سوتشيترا قد غردت: "بالنسبة لجميع أولئك الذين يستهدفون بوليوود، تذكر كل غارات جهاز مكافحة المخدرات على نجوم السينما؟ نعم ، لم يتم العثور على شيء ولم يتم إثبات أي شيء. إنه ثمن الشهرة".

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