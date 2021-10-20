أصعب موقف في فيلم "الجزيرة".. أحمد السقا يكشف التفاصيل

المصدر: القاهرة - متابعات

كشف الفنان أحمد السقا تفاصيل أصعب موقف تعرض له خلال تصوير فيلمه الشهير "الجزيرة" عام 2007، موضحاً في لقاء تلفزيوني أن عينه أصيبت برصاصة من نوعية تستخدم في الأفلام وكاد يفقد عينه بشكل كامل.

وقال أحمد السقا في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي على هامش مهرجان الجونة السينمائي، إنه بعد إصابته اضطر فريق العمل لتسفيره من الأقصر إلى القاهرة، وهناك فوجئ الطبيب بأن حالته خطيرة وجعله يمضي إقراراً بالموافقة على تركيب عين زجاجية.

وتابع السقا أنه بعد العملية الجراحية أخبره الطبيب بأنه نجا بمعجزة إلهية، ولاحقاً بدأت عين الفنان أحمد السقا تتحسن تدريجيا على مدار عدة أشهر.

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