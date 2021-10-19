محمد رمضان وأحمد الفيشاوي في جلسة صلح.. خلافات «نمبر وان» انتهت

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

أعلن منتج مصري عن الصلح بين الفنانين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بعد فترة من الخلافات بينهما على لقب «نمبر 1».

ونشر المنتج سيف عريبي، صورا تجمع بين رمضان، والفيشاوي في «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً، «مادام فيه نمبر 1 ونمبر 2 .. لازم يبقى فيه… مستر زيرو».

تفاصيل الأزمة بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي، بدأت عندما أعلن الأخير نيته تقديم أغنية «نمبر 2» بشكل كوميدي، ليرد عليه رمضان قائلاً إنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب «نمبر وان»، لأنه حلم الجميع.

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