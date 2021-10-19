أنغام ترد على أنباء ارتباطها بالمخرج مجدي الهواري طليق غادة عادل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خرجت الفنانة أنغام، عن صمتها لترد لأول مرة على الأنباء التي ترددت خلال اليومين الماضيين، حول ارتباطها العاطفي وخطبتها بالمخرج مجدي الهواري طليق الفنانة غادة عادل ووالد أبنائها.

ورداً على هذه الشائعات التي ليس لها أساساً من الصحة، تحدث أنغام بانفعال عن انتشارها بسهولة وسرعة عبر المواقع دون تحقق أو تبين.

وكتبت أنغام عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الرسمي على إنستغرام: "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام".

وتساءل البعض عن سبب انفعال أنغام بهذه الطريقة، خاصة أنها لم تنفي الخبر مباشرة، ولكنها فضلت الرد بطريقة غامضة حتى لا تساهم في نشر هذه الشائعة.

وكانت شائعات ارتباط أنغام ومجدي الهواري، قد تداولت خلال الأيام الماضية، قبل ان تخرج الفنانة عن صمتها لتنفيها تماماً.

جمعت المصادفات بين أنغام ومجدي الهواري، خلال الفترة الماضية وكان القاسم المشترك بين هذه التجمعات، هو وجود الفنان محمد الشرنوبي الذي تجمعه علاقة عمل حالية بالهواري من خلال مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، وزوجته راندا رياض مديرة أعمال أنغام.

وظهرت أنغام على مسرح كايرو شو، قبل يومين حيث كانت تحضر فعاليات عرض مسرحية ياما في الجراب ياحاوي، وبعد الانتهاء من العرض قدم لها مجدي الهواري وفريق عمل المسرحية وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، الدعوة لصعود المسرح تحية لها.

كما قدم فريق عما مسرحية ياما في الجراب يا حاوي الدعوة لأنغام للغناء وتوجيه كلمة للجمهور المتواجد في الصالة، وتبادلوا معها كلمات الإطراء والثناء والترحيب والمزاح.

تم التقاط بعض الصور العفوية لأنغام أثناء تواجدها على المسرح، وكان من ضمن المتواجدين بجوارها المخرج مجدي الهواري، وهو أمر طبيعي فهو مخرج المسرحية وتجمعه بها علاقة صداقة أيضاً.

ما جعل البعض يتكهن بوجود علاقة بين أنغام والهواري، هو نشر مجدي للصور التي أظهرت أنغام إلى جواره على المسرح، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام والتي كتب معلقاً عليها: "ولما نتكلم عن الحلاوة وعن ليلة حلوة يبقي لازم تكون فيها الحلوة أنغام نورتينا ياغالية، ياما في الجراب ياحاوي".

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