سيارة محمد رمضان تفارقه.. "نمبر وان" على الونش

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت إحدى الصحف المصرية صورة لسيارة الفنان محمد رمضان من نوع "لامبورغيني" والتي تحمل شعر "نمبر وان"، محمولة على "ونش" (كرين سيارات) على أحد الطرق السريعة قادمة من الجونة، وذلك بعدما حضر بها رمضان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ونزل منها متجها إلى السجادة الحمراء.

ولم توضح صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية المصرية التي نشرت الصورة ما إذا كانت السيارة قد أصابتها أعطال عقب حفل محمد رمضان في مهرجان الجونة، أم أن الفنان محمد رمضان سوف يستقل طائرته الخاصة بعد حضوره المهرجان.

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