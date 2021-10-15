محمد رمضان يرد على انتقادات رقصه مع المضيفات: بتبسط طول الوقت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

علق الفنان محمد رمضان على الانتقادات التي وجهت له مؤخرا بسبب رقصة مع المضيفات في الطائرة.

وقال "رمضان"، لـصحيفة "الوطن" المصرية : "بتبسط طول الوقت بحب اسمع ميوزيك".

وعن أغنية "جو البنات"، الأغنية الرسمية لـ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قال "مبسوط أن الأغنية أول إنتاج لـ يونيفرسال ميوزك، أول أغنية عربية، وبشكر مهندس نجيب ومهندس سميح".

وقد تصدرت الأغنية تريند "جوجل"، أحد محركات البحث على جوجل، والتي تم عرضها خلال الدورة الجديدة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وتأتي أغنية محمد رمضان، في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، بمشاركة الفنان العالمي من أصل مغربي "ريد وان"، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، بينما يتولى حسام الحسيني إخراج الكليب

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، أمس الخميس، حيث عرض حصريًا عبر قناة ON، وشارك في الحفل عدد كبير من النجوم، منهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وأمينة خليل، ومنة شلبي، وأروى جودة، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومايان السيد، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، وآخرين..

حضر الفنان محمد رمضان، إلى ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، بسيارة تحمل اللون الذهبي والأسود، وعليها شعاره الشهير "نمبر وان"، كما حرص على الظهور بإطلالة مميزة، حيث ظهر بجاكيت باللون الذهبي وبنطلون باللون الأسود.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news