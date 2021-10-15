لبلبة تسقط على خشبة "مهرجان الجونة" بعد بكائها على سمير غانم.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فوجئ الجمهور بسقوط الفنانة لبلبة على خشبة مسرح مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عقب إلقائها كلمة سريعة عن الفنان سمير غانم.

وتعرضت الفنانة لبلبة للسقوط على خشبة مسرح الجونة، وذلك بسبب تعثرها في الحركة على المسرح، وحاول القريبون منها مساعدتها.

يذكر أن الفنانة لبلبة قد صعدت على خشبة مسرح افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، وألقت كلمة عن الفنان الراحل سمير غانم، وقالت إنها شاركت معه في عدد كبير من الأعمال.

وأضافت بأنها حزينة للغاية على فراقه ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث عنه وعن افتقادها له.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا في يوم 20 مايو بعد وعكة صحية شديدة بسبب إصابته بفيروس كورونا، ونقل على أثرها إلى المستشفى، ولكن بعد أن جرى شفائه من كورونا عانى من مضاعفات ما بعد كورونا، فأصيب بفشل كلوي، وهذا الأمر لم يتحمله وأدى الى وفاته على الفور.

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