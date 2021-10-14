الكويت تودع المخرج خالد الصديق صاحب «بس يا بحر»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفى المخرج والمؤلف السينمائي الكويتي خالد الصديق، الذي يعتبر رائد الحركة السينمائية الكويتية لتقديمه العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم «بس يا بحر» تأليف عبدالرحمن الصالح، و«عرس الزين» عن رواية الأديب السوداني الكبير الطيب صالح، و«شاهين» عن رواية الأديب الإيطالي بوكاشيو.

والراحل خالد الصديق عمل في تلفزيون الكويت مخرجا، وبدأ في القسم الهندسي ثم تولى منصب مدير ستوديو، وأول مهمة رسمية له كانت عام 1964 إذ انتدبه التلفزيون لتمثيله في مهرجان مونت كارلو، وبعد عودته تعاون مع عبدالوهاب سلطان، رئيس قسم السينما في تلفزيون الكويت آنذاك، في إنشاء قسم سينمائي قدم عبره ثمانية أفلام سينمائية ووثائقية مميزة من بينها: «المطرود» (1964)، وهو فيلم درامي قصير أنتجه الصديق وأخرجه، «الصقر» (1965)، وهو فيلم تسجيلي يحكي عن طرق الصيد بالصقور وكتب له السيناريو ونفذ إنتاجه وأخرجه، ونال الفيلم جوائز تشجيعية.

مثّل الراحل الكويت عام 1966 في «مهرجان السينما التشيكية» وحاز الصديق شهادة تقديرية، وفي عام 1969 حصل على جوائز تقديرية وميداليات ذهبية وبرونزية، وجائزة مهرجان قرطاج السينمائي في تونس وحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2010.

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