شاهد.. آخر إطلالة لدلال عبدالعزيز قبل وفاتها

المصدر: القاهرة - متابعات

ظهرت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، في البرومو الرسمي لفيلم "فرق خبرة"، وهو آخر الأعمال الفنية التي صورتها قبل وفاتها.

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز توفيت في أغسطس الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عاماً، عقب ثلاثة أشهر من وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

ويقوم ببطولة فيلم "فرق خبرة" محمد شربونى وهدي المفتي ودلال عبدالعزيز ومحمود البزاوي، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news