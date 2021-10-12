والدة الفنان أحمد مكي في ظهور نادر

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

حرصت الفنانة إيناس مكي، شقيقة الفنان أحمد مكي على تهنئة والدتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك في ظهور نادر واستثنائي لها، إذ إنها بعيدة عن الأضواء وكذلك الإعلام غالبية الوقت.

ونشرت إيناس صورة تجمعها مع والدتها، عبر «انستغرام»، معلقة عليها بقولها: «أمي حبيبتي.. كل سنة وأنتِ طيبة وبخير وبصحة وسعادة وفي حضني يا غالية».

ويُعتبر الفنان أحمد مكي نادر الظهور على وسائل الإعلام، كما أنه يُفضل إبعاد أسرته عن الأضواء، إلا أنه كشف عن ابنه لأول مرة، والذي يُدعى «أدهم» من خلال أغنية أغلى من الياقوت والتي سبق وأنّ قدمها في سبتمبر لعام 2018، إذ تصدر ابن أحمد مكي، محركات البحث، بالتزامن مع نجاح الأغنية والتي تجاوزت نسبة مشاهداتها 45 مليون مُشاهدة، حيث إنها كانت بمثابة وصية من أب لابنه.

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