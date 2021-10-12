بسمة وهبة تعلن عن قرار ستكتبه في وصيتها

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عن قرارها التبرع بأعضائها بعد الوفاة، مؤكدة أنها ستكتب ذلك في وصيتها، وذلك بعد فتوى جوازها شرعًا، الصادرة من الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف.

وأضافت «وهبة»، خلال برنامجها «90 دقيقة»، المذاع على شاشة المحور: «أعلن التبرع بأعضائي عند الوفاة وسأكتب ذلك في وصيتي».



وكان إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، قد أشار بعد حالة الجدل التي أثيرت بعد إعلان عدد من المشاهير التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، قائلًا إن جميع المجامع الفقهية أكدت جواز نقل الأعضاء من الحي للحي على سبيل التبرع.

وقال خلال مداخلة إعلامية، إن نقل الأعضاء من الميت للحي جائز، ولا يجوز نقل أعضاء الميت إلا بعد وصية منه، مشيرًا إلى أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من باب الصدقة الجارية، وأن الفتوى بمنع التبرع فتحت باب تجارة الأعضاء.

وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لدكتور أشرف حاتم، أن قانون التبرع بالأعضاء، تم إصداره في 2010 وصدرت لائحته في عام 2017، وبالتالي فإن الدولة المصرية ستحل أي مشكلات تشريع تواجه التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

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