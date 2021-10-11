رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم إلى والديها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة إلى والديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع "أنستغرام".

وقالت دنيا سمير غانم: "وحشتوني أوي يا أغلى وأنقى وأطيب ناس في الكون.. ربي ارحمها كما ربياني صغيرا، اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى يا رب وصبرنا على فراقهم".

وأرفقت دنيا سمير غانم رسالتها بصورة لوالديها بالأبيض والأسود ويبتسمان وهما إلى جوار بعضهما.

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